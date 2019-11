¿Se viene un Cuberito?

La pareja de Mica Viciconte y Fabián Cubero es querida por sus seguidores, obviamente, pero también por el común de la gente. Simples, despreocupados y siempre alegres supieron ganarse a sus fanáticos en la tele y en las redes sociales.

Por estos días, la ex participante de “Combate” (Canal 9) compartió una historia en su cuenta de Instagram que deja dudas sobre un posible embarazo. En una salida con Maypi Delgado y Rocío Marengo, sushi de por medio, compartieron regalos de firmas auspiciantes pero un obsequio para Mica llamó la atención de sus amigas.

Una vaquita de peluche y un cambiador para un recién nacido dejaron a las amigas con la boca abierta. “Mica, ¿qué estás abriendo ahí?, es todo de bebé !estás embarazada?” preguntaron a dúo. La panelista de “Incorrectas” (América) no dijo ni que sí no que no y el video se cortó de

manera abrupta.

Queda la duda y el interrogante de todos por saber si viene un Cuberito en camino.