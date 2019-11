Thelma Fardín opina sobre la denuncia a Axel

Thelma Fardín, quien denunció a Juan Darthes por abuso sexual agravado y quien fue, es y seguirá siendo durante un tiempo el foco de atención por el juicio, dió su opinión acerca del caso de Axel por abuso sexual simple.

"Es tremendo lo que pasa con Axel, que tenga la posibilidad de no presentarse cuando una hace la denuncia". }

No es abogada, pero toda la batalla legal que tuvo que vivir como víctima de un caso tan importante la informó sobre materia legal, con lo cual continuó su descargo: "En este tipo de delitos, la primer persona en ser peritada es la denunciante y no la persona que se denuncia, habría que rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante. A través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima. Si vos mañana haces una denuncia porque te robaron no te van a hacer una denuncia psiquiátrica o psicológica, en cambio si fuiste abusada es lo primero que hacen, incluso física, no importa el tiempo que haya pasado. Yo tuve que someterme a una pericia física 10 años después. Eso es sentido común para darse cuenta que es ridículo"