Tomás Kirzner habló de el conflicto entre sus padres

Luego de que Adrián Suar saliera a desmentir la declaración de su ex esposa sobre la división de bienes, Tomás Kirzner salió a hablar y expresó que no le duele “para nada” la disputa entre sus padres.



"Ocupo el rol del hijo, no puedo opinar nada más. Estoy en el medio”, declaró y agregó "¿Si mi situación es complicada? ¡Yo estoy bárbaro! Complicadas son otras cosas”.



Cuando le consultaron si Suar le avisó que hablaría a través de un comunicado, Tomás contestó: “Si tenía que decir algo, lo iba a hacer, en algún momento terminará el conflicto”.



Y finalizó diciendo que no habla el tema con sus padres, revelando que con ellos habla de otras cosas.