Mon Laferte contra la violencia en Chile

En los últimos días Chile vive una grave situación social y política. Más de 20 muertos y 2.300 heridos son el saldo del difícil momento que vive el país trasandino. Y esto no pasó inadvertido en la entrega de los Latin Grammy 2019 donde la cantante y compositora chilena Mon Laferte hizo su propia denuncia.

En la alfombra roja de los premios, mostró al mundo un mensaje escrito sobre su pecho desnudo a la prensa que se había congregado en Las Vegas con motivo de los premios a la música latina.

Noticias Relacionadas Recordaron a Gustavo Cerati en los Latin Grammys

“En Chile torturan, violan y matan” se leyó en el cuerpo de Laferte que también aprovechó la oportunidad para anudar a su cuello un pañuelo verde como símbolo de reivindicación de la legalización del aborto.

Noticias Relacionadas El corpiño del que Lady Gaga está enamorada

Con la ceremonia en marcha, Mon Laferte fue la ganadora al Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa y nuevamente, aprovechó la oportunidad y leyó una décima de la cantora chilena Chinganera: "Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó la cantante.