Se les llenó de humo la cocina

El tema de este fin de año no es otro que la unión de esta pareja que empezó con una prematura propuesta de casamiento, viaje, boda y fiestón. Pero hoy a menos de una semana, se comienzan a ventilar los pequeños problemas de organización en el palacio Sans Souci.

En su programa de Net TV, la conductora y jurado de Showmatch dijo: “: "Me van a matar. Me llama el señor del Palacio Sans Souci y me dice ‘esta gente no entra en la pista’. Y yo le digo ‘no se preocupe, no bailan todos a la vez, es gente grande y todos son aburridos’… ¡le miento! Estoy un poco pasada, como unas 100 personas. Perdón".

Si bien para la ceremonia y la cena hay sólo 130 invitados el tema se complicaría luego por cuestión de espacio. La futura novia relató: “ya agregué baños químicos, no sé qué más prometerle a la gente del Palacio. Puse sorpresas afuera de la pista para que la gente se vaya a otros lados, en eso estamos, pero nos vamos a organizar”.

Pensando en una luna de miel en París, Pampita dijo que aún no puede contar mucho porque el viaje se está planificando con su futuro esposo y no se sabe si será por canje o no.