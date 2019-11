Stefi Roitman nuevamente soltera

Stefi Roitman estaba de novia junto al manager de Jimena Barón, Lucas Biren. La historia de su relación fue algo complicada, ya que en el pasado estuvieron juntos tres años, desde 2015 hasta 2018, luego cortaron y la actriz empezó una relación con el actor Gastón Soffritti, la cual no funcionó y se separaron este año. Pero al parecer a Roitman le quedaron las ganas de intentar una vez más su relación con Lucas, por lo que volvieron. Al fin y al cabo, luego de varias vueltas, tomaron la decisión de separarse.



La actriz declaró en el ciclo “Tarde pero Temprano” su separación, y explicó que los trabajos y los tiempos de cada uno influyeron mucho en la decisión.

"Con Lucas nos queremos un montón, pero estamos los dos de verdad muy al palo. No conectábamos y era como ‘no sé cuándo te voy a ver’ porque había viajes de tres semanas".



"Él es el actual mánager de Jimena Barón y están viajando mucho, gracias a Dios les está yendo bárbaro", explicó.



"Pero no coincidimos en un par de cosas, más que nada en tiempos y atención a la pareja", finalizó Stefi.