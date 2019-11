Ángel de Brito enojado con Karina La Princesita

Karina La Princesita se metió en un lío, y es que al parecer, estaba un poco aburrida y se puso a ver los comentarios hacia Ángel De Brito en Twitter, y sin querer se le escapó un me gusta en un comentario contra el conductor.



“Este se cree que su palabra es santa. Andá, De Brito”, fue el comentario que la cantante likeo y que Ángel no le dejó pasar.



“Santa no, pero no miento. No necesito, @kari_prince”, respondió enojado citándola, a lo que Karina con desesperación le respondió, aclarándole como fueron las cosas: “¡Nooo! Jamás marcaría un Fav así. Eso me pasó por chismear tus comentarios”.



Al parecer el conductor está bastante susceptible por el escándalo anterior, en el que fue protagonista junto a Listorti y no deja pasar ni una.



