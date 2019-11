Así será el regreso de “Casados con hijos”

Después de un sinfín de charlas y reuniones entre los productores, directores y actores se confirmó el regreso de una serie ícono de Argentina. “Casados con Hijos” la serie de SONY, protagonizada en Argentina por Florencia Peña y Guillermo Francella ya tiene fecha de estreno.

Fue a través de las redes sociales que Darío Turovelzky, director de Contenidos Globales de Viacom/Telefé, confirmara el regreso de la serie. En la imagen se puede ver a los actores principales, junto a los productors Axwl Kuschevatzky, Gustavo Yankelevich y los guionistas Diego Alarcón y Guilllermo Campanini.

Llama la atención que en la foto hay varias ausencias: Luisana Lopilato aún está acompañando a su marido en las giras en Europa, pero sí confirmó su presencia y Marcelo De Bellis que aún no había cerrado formalmente su participación en un posteo en Instagram da a entender que se sumará al proyecto.

Por su parte Erica Rivas es la única que aún no confirmó si estará. En una entrevista con Javier Ponzone dijo: “No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasrlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reí…Todavía no tengo nada cerrado, sé que la gente lo está esperando mucho. Eso me da mucha ternura, mucha esperanza también…No sé todavía…” concluyó.

Mientras Rivas piensa en su participación, todo lo demás sigue sobre ruedas para el estreno de “Casados con Hijos” en el teatro, y es tanta la expectativa que las entradas ya estarán a la venta el 1 de diciembre de este año.