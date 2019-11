Bianca Iovenitti hizo un tremendo topless

Bianca Iovenitti protagonizó un arriesgado topless, y no tuvo reparo alguno en exhibir sus pechos al lado de sus vecinos.

La bailarina no necesitó el corpiño y mostró su cola para la cámara, que sorprendió y dejó boquiabiertos a sus más de ciento veinte mil seguidores.

"¡¿Levante las manos quien es fan del sol, calor, verano?! ¡Y que sea para toda la vida bebes! PD: los vecinos no me vieron , lo juro.... oh si, jajaj" Dijo la bailarina.

