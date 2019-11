La China Suárez se hizo un radical cambio de look

La China Suárez tomo una drástica decisión y cambió su color de pelo por completo.



La modelo se realizó un cambio de look radical volviendo a su color natural y agregó un flequillo, no se sabe con seguridad si el cambio fue por el supuesto momento de crisis con su pareja Benjamín Vicuña, el cual en este momento, está grabando una miniserie en Atacama, Chile .







La rubia subió una publicación en la que resalta su belleza, luciendo su nuevo cambio de look, que viene con flequillo incluido, y escribió junto a la misma: “I´m back”.