La pelea entre De Brito y Listorti

La semana pasada, todos los portales y periodistas del espectáculo quedaron boquiabiertos por la baja de la modelo y actriz de la obra “Atrapados en el Museo”. Sin entender muy bien la decisión todos comprendieron que Chávez necesitaba más tiempo con sus hijos. Horas más tarde el verdadero motivo aparecía y todo quedaba más claro.

Aparentemente la actriz estaría esperando su tercer hijo por lo que debería estar tranquila y hacer reposo por lo menos los primeros tres meses.

A raíz de esta noticia, Ángel De Brito se anticipó y lo anunció en su programa LAM (Canal 13) lo que le valió una nueva crítica de José María Listorti. El conductor de Canal 9 dijo: “Hoy Ángel de Brito dio el embarazo como cierto. Lo cual, con todo cariño, me parece que esa noticia la tiene que dar el protagonista. Me parece… Son cosas que hay que respetar, justamente es la decisión de la persona que es involucrada. Si tenés una enfermedad y yo tengo la noticia, ¿la voy a decir?... No importa, pero tal vez no se quiere enterar o no quiere decirlo. Son cosas muy personales que, para mí, hasta que no lo diga la protagonista… Por eso ponemos el graph en potencial con ‘estaría embarazada’”, finalizó.

De Brito, ni lerdo ni perezoso, le contestó: “Con todo cariño, tendría que cerrar el pico entonces, y no hablar del tema. Ni twiitear ‘arrobándolos’”, chicaneó, haciendo referencia a un mensaje del conductor de “Hay que ver” (Canal 9) unas horas antes en Twitter.