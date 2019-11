Caramelito debe juntar 6 millones de pesos

Cecilia “Caramelito” Carrizo se encuentra por estos días, en la tarea de recaudar dinero para que su hermano se haga un tratamiento en el país del norte. Martín Carrizo padece de Esclerosis Lateral Almiotrófica (ELA) y la familia está haciendo todo lo posible para reunir el dinero.

La conductora infantil recorrió varios programas de televisión comentando la situación de su hermano. En su recorrida mediática, la rubia anoche llegó a “¿Quién quiere ser millonario?” (Telefé) en donde en una charla con Santiago del Moro la participante dijo: “Estos últimos cuatro años de prácticamente silencio de mi parte con respecto a lo que estoy viviendo, fueron necesarios, ya que tuve que entender para qué tenía que pasar por esto. Yo jamás me pregunté por qué. Sí, siempre estuve atento de ver para qué. Ese foco me permitió transitar este duro camino con mucha fuerza y convicción. Y, de cierta manera, esta pesadilla que llevo todavía en mis hombros se transformó desde el minuto cero en una oportunidad. Todavía me queda un tramo fuerte por recorrer, pero cada vez la luz se ve más cerca y más brillante. Y hasta puedo percibir su temperatura”, comenzó relatando.

Durante el juego, su hermano Martín grabó un video que emocionó a Caramelito: “Hace menos de tres semanas, después de 26 aplicaciones alrededor de mis músculos, que me las da... una enfermera de lujo, mi hermana Cecilia, la miro y le digo: ‘Tenemos que continuar el tratamiento allá, sí o sí. ¿Cómo hacemos?´. Y enseguida agaché la cabeza y pensé: ‘Es imposible’. Cuando pensé en esa palabra, ‘imposible’, que prácticamente no la uso nunca, empezaron a bajar esos miles de mensajes con esa frase en común de todos: ‘Estamos con vos”.

Caramelito agradeció a todos la oportunidad y ganó 300 mil pesos que sumará al monto total del tratamiento.