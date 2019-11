Harta de las exigencias de belleza

Día a día las mujeres están tomando fuertes decisiones y eso alcanza también a las que están expuestas, como aquellas que deben seguir las exigencias de belleza para estar en la televisión. La presión que tienen los famosos los lleva a seguir rigurosas dietas, tratamientos de belleza, rutinas de ejercicios y miles de procedimientos para mantenerse bellos.

Es por eso, que la conductora de “Confrontados” (Canal 9) dijo en una entrevista periodística: “De anti televisión tengo todo, incluso el no pintarme las uñas seguido. Siempre me sentí muy extraña en ese sentido. No me siento una figura de la tele. Me muevo con mucha naturalidad en el medio, eso es cierto. Me gusta, lo disfruto, más o menos transo con las cosas que hay que transar. Pero después no soy televisiva y el tema de las uñas es todo un asunto”, dijo Conte.

Con respecto a sus canas aseguró: “Este año tuve una furia con el tema de ir a teñirme las canas. Me planteé por qué no me dejo el pelo blanco, si ya soy mi abuela, tengo más canas que ella. Me agarró un revire… Me cuesta dedicarle mucho tiempo extra a la estética. No soy de las minas a las que les gusta estar impecables de la mañana a la noche. Soy muy relajada a ese nivel, en la vida”. La conductora terminó confirmando que prefiere hablar de los contenidos del programa a perder una hora en la sala de maquillaje.