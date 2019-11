¿Laurita Fernández y Nicolas Cabré se casan?

Laurita Fernández ya lleva aproximadamente un año conviviendo con su novio Nicolas Cabré, al parecer tomaron una decisión que fue más allá y están creando una casa juntos.



Pero eso no es todo, la actriz tuvo una entrevista con la revista Gente, y confesó que antes no creía en el matrimonio y la maternidad le aterraba, pero que ahora, ambas podrían ser una opción.



“Nunca le di valor al matrimonio, pero de imaginarlo, sólo sería con Nico”, expresó cuando le preguntaron acerca de casarse.



Luego le preguntaron qué pensaba sobre la maternidad y respondió: “Es la primera vez que voy a exteriorizar esto, la maternidad siempre me dio terror… me dieron ganas de ser mamá a partir de ver a Nico en interacción con Rufina. Quiero hacer más grande esta familia. Pensamos mucho qué momento sería el indicado, teniendo en cuenta que seré yo quien dejará de trabajar, con tantas ideas en mente… Pero finalmente relajé. Nos entregamos a “el momento llegará cuando deba ser”.