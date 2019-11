Valeria Lynch nos engañó a todos

Valeria Lynch se rió de todos, el día de hoy hizo un posteo en su cuenta de Twitter y sorprendió a todos, revelando que se iba a cambiar el nombre a Valeria Ninch explicando que se venían cosas nuevas,



"Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo, etc, etc, etc Cambié tantas cosas! 💪 Por que no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch", publicó, luego de notar cómo reaccionó la gente frente a su noticia.



Sin embargo, horas después subió un video a Twitter, explicando que todo se trató de un chivo que se tiró para la Agencia Ninch la cual participará de los premios Jerry.

ATENCIÓN! Acá está la verdad de por qué me cambie el nombre x un día Aguante Agencia Ninch 💪Son lo más! Búscalos en Instagram como Agencianinch #ValeriaNinch #AguanteNinch #PremiosJerry pic.twitter.com/V8MjNthXOp — Valeria Lynch (@valerialynch) November 19, 2019