Axl Rose sufre una caída en un concierto en Las Vegas

Axl estaba actuando en el Coliseo en el Caesars Palace en Las Vegas el viernes por la noche y mientras cantaba el éxito icónico de la banda, vimos a Axl desaparecer mientras caía al suelo.

El rockero de 57 años volvió a levantarse y continuó, sin embargo, se fue al costado del escenario, tomó una toalla y limpió el área del escenario donde parecía perder el equilibrio. Parece que hubo algún tipo de líquido que desencadenó la caída.

El grupo ha estado actuando en Las Vegas este año. Actuaron en el Hard Rock a principios de verano. Están en medio de su gira "Not in this lifetime".