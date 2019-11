Nicki Minaj critica a Wendy Williams por hablar mal de su esposo

Nicki Minaj tuvo algunas palabras para Wendy Williams después de que la presentadora del programa de entrevistas criticara a el nuevo esposo de la rapera, Kenneth Petty.

En un reciente "The Wendy Williams Show", Williams habló sobre la boda de la pareja a principios de este mes y criticó a Petty por su pasado criminal durante su segmento de "Temas de actualidad".

"Ahora estuvo siete años en prisión y también es un delincuente sexual", dijo Williams. "¿Entonces eso significa que él - es un homicidio involuntario, un asesino? Bien, entonces él es un asesino y un delincuente sexual. Bueno, Nicki, felicidades".

Pero Minaj no la dejó hablar así como así.

"Hay personas que informan las noticias y hay personas que lo hacen con una intención maligna en su corazón, crueldad. Y rezo por ti porque sé que estás sufriendo y sé que debes estar enferma y humillada", dijo.

La cantante de "Super Bass" continuó: "No sabía que en nuestra sociedad, tenías que estar plagado de tu pasado. No sabía que la gente no podía pasar una nueva hoja. No sabía eso de que tu crueldad y maldad estaban tan arraigadas".

Minaj luego arrastró a Williams sobre su separación con su marido separado Kevin Hunter, quien, según los informes, tuvo un hijo con otra mujer mientras estaba casado con Williams. Williams solicitó el divorcio en abril.

"Cuando una mujer no es realmente amada en casa, la crueldad es diferente", comenzó Minaj. "Así que realmente quería orar por ti hoy, porque mira dónde estás ahora en tu vida. Mira a qué edad estás. Estás sentada allí viciosa todo este tiempo, y pagaste por la amante de ese hombre por todo esto años. Usted pagó por sus compras, pagó por sus hoteles, probablemente incluso pagó por sus facturas de ginecología, pagó para que le dieran a luz a ese bebé ".

¡Auch!. Y Minaj aún no había terminado, agregando un golpe más.

"Sé que somos humanos primero, somos humanos antes de ser famosos, somos humanos antes de ser personas". Y sé que debes haber pasado por muchas cosas ", comenzó. " Pero eres demoníaca, y es por eso que esto se desarrolló. Si yo fuera tú, iría a rezar, pediría perdón. Puede informar las noticias, la gente lo hace todo el tiempo, informar las noticias sin el nivel de crueldad y tratando de hacerse el tonto y hacer todas estas tonterías ".

Minaj ha venido en defensa de Petty, quien fue condenado en 1995 por intento de violación en primer grado y se declaró culpable en 2006 de homicidio en primer grado, desde que comenzó a salir con él en diciembre de 2018.