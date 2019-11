Se casa Rodrigo Lussich

El conductor de “Confrontados” (Canal 9) confirmó, en el programa “Pampita on line” (Net TV), que en una noche de copas de más, le propuso a su pareja casarse. “Me voy a comprometer el día de mi cumpleaños, el 30 de noviembre. Ya le hice la propuesta. Fuimos a un hotel muy lindo y había unas habitaciones que tienen un muelle propio, estábamos ahí y se lo propuse”, confesó.

Al parecer Juan Pablo reaccionó sorprendido pero rápidamente aceptó. Para Lussich este paso simboliza una realización personal porque “uno lo hace por el otro, pero también por uno” dijo. Y fue por más, Rodrigo confirmó que quieren ser padres en un futuro próximo.

"Cuando cumplí 40 años sufrí una crisis grande porque justo me había separado de una relación de varios años. Me agarró como un tsunami y me sentí muy solo. Me costó mucho volver a encarar, estaba fuera de pista... Pero me permití estar solo, lo necesitaba, era una cuenta pendiente. Y me costó mucho, no podía levantarme a la mañana, salí gracias a la terapia", confesó Rodrigo.

Felicidades a los novios!!!!!