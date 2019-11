13 testigos para una boda

La boda que más de que hablar por estos días, sigue sumando curiosidades. A la velocidad del noviazgo, la propuesta de matrimonio, la familia ensamblada, la fiesta en el Sans Souci, los invitados después de las 12, ahora se conoció la cantidad de testigos que tendrá la ceremonia.

Según comentó la novia en su programa “Pampita on line” (Net TV), desde el principio de la relación los novios siempre quisieron hacer partícipes a sus amigos más cercanos: "¡Son un montón de testigos… 13… el número tradicional son dos por cada uno, y si querés agregar más hay que pagarlo aparte".

Para no quedar mal con ninguno de sus amigos, los novios decidieron gastar un poco más e incluirlos: "Lo que pasó fue que dijimos '¿y si le decimos a tal?'… 'y bueno, sí'. Yo hubiera elegido más todavía, pero bueno. Son 13 en total, 7 míos​ (Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriela Alfaro y Luciana Pizzolorusso) y 6 de Roberto, que no me acuerdo todos los nombres. Son todos amigos", relató la modelo.

Felicidades!