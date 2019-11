El padre de Benjamín Vicuña sufrió un ACV

Benjamín Vicuña salió volando del set de grabación y se fue a Santiago de Chile de urgencia, porque su padre sufrió un ACV.



El actor se encuentra en un momento complicado, según explicaron en "Nosotros a la mañana", Benjamín se encontraba grabando una miniserie en Atacama, cuando su padre biológico, con el que ya mucha relación no tenía, al no apoyarlo en su carrera como actor, sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV).



Los detalles de salud de su padre aún no han sido informados, por lo que estaremos a la espera.