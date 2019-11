Julian Serrano traicionó a Sofi Morandi

La neuquina Sofia Morandi quedó en el duelo con Nicolás Merlín, quien tras la partida de Julián tomó el puesto como el nuevo compañero de la morocha, frente a las parejas de Charlotte Caniggia y Lola Latorre. Los resultados no salieron como esperaban, y la bailarina tuvo que salir del certamen. Pero a Sofi no le dolió tanto la eliminación, sino enterarse de que su amigo no la había apoyado en las redes.

Apenas la polémica salió a la luz, Julián declaró: "Recién me entero, de haber sabido que había duelo hubiera dicho que voten".