La abogada Ana Rosenfeld fue suspendida por un año

Ana Rosenfeld fue suspendida por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por haber abandonado la defensa contra el actor Juan Darthes, justo un poco antes de haber sido denunciado por la colectiva de actrices argentinas por el caso de Thelma Fardin.



El Colegio de Abogados resolvió: "imponer a la abogada Ana Mirta Rosenfeld la sanción de suspensión por un año en el ejercicio profesional, la que se hará efectiva a partir de los 30 días de quedar firme".



Hasta el momento Rosenfeld podrá seguir desempeñando como abogada hasta que la medida quede firme.



Ana habló al respecto: "Es grave y de una falta ética de magnitud que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados haya dado a conocer una información de la cual aún no he sido notificada”.



También expresó: "Me siento atacada como mujer, no como abogada”.