Las confesiones de Luciano Cáceres

Con un perfil muy bajo y mucho talento el actor, ex de Gloria Carrá, confirmó estar solo y muy bien pero atento al amor en el caso de que aparezca. Con respecto a las relaciones abiertas opinó que no las descarta pero que debe haber paz y amor: “No me pasó de tener un extra pero siempre esoty abierto a probar. Con cuidado, respecto y amor todo es posible.”, dijo.

A punto de volver a la pantalla chica con la nueva serie de Telefé “Inconvivencia” junto a Laura Fernández y Tomás Fonzi y tocar el tema de las relaciones perjudicadas por la rutina, el actor también se encuentra ensayando para la obra de verano “Desnudos” junto a Luciano Castro, Sabrina Rojas, Brenda Gandini. Gonzalo Heredia y Mercedes Scapola.

Con un estreno previsto para el 20 de diciembre, Cáceres comentó acerca de esta obra y otros proyectos: “No sólo habla del desnudo físico sino interno. Fue un año que se estrenaron muchas pelis que venían atrasadas. Se acaba de estrenar Impuros, la segunda temporada por Fox Premium y viajo a Brasil a hacer la tercera temporada el año que viene. Voy y vengo por suerte”, finalizó Cáceres.