Lizy Tagliani vive a full el amor

Cuando nadie apostaba a la relación entre la conductora de “El precio Justo” (Telefé) con Leo Alturria, ellos se encargaron de demostrar lo contrario. Felices y relajados transitan estos días de fin de año programando viajes y proyectos en común.

Luego de una crisis conocida por todos a los pocos días de conocerse, la conductora dijo: “Lo resolvimos al instante, fueron cuatro horas de una locura que me agarró a mí. No pasa absolutamente nada más y nos llevamos bárbaro. Hace años que no me llevo tan bien con una pareja”.

Con respecto a los planes de la pareja dijo: “Tenemos un viaje que nos regaló el programa de Susana Giménez, otro que fue un regalo mío de cumpleaños a Brasil y él hace poquito me llevó a Embalse, su pueblo en Córdoba, donde vive su madre y su familia a presentarme, así que la estamos pasando muy bien. Disfrutamos mucho”.

Con un balance laboral muy positivo Tagliani reconoció haber tenido un año espectacular que espera se repita en el 2020.