Los haters de Scarlett Johansson

Ayer las redes sociales se vieron pobladas de comentarios a favor y en contra de una imagen, que un paparazzi internacional, publicó de la actriz Scarlett Johansson en bikini y sin Photoshop.

Siendo tendencia en Twitter la discusión por la figura de Johansson, algunos la criticaron por tener “barriga” junto con frases como: “Vaya barriga tiene Scarlett...”, mientras otro publicaba: “Johansson antes estaba buena, ahora tiene barriga cervecera, se nota como el feminismo la está destruyendo...”.

El portal español que publicó las fotos fue criticado por un gran número de mujeres y hombres indignados por el comentario discriminatorio: “Scarlett Johansson es tendencia porque unos envidiosos o directamente machistas dicen que tiene barriga por una foto en bikini donde solo se ve un cuerpazo…”, fueron algunas de las voces a favor de la actriz de “Avengers”.

La actriz había manifestado tiempo atrás, no estar un cien por ciento conforme con su cuerpo, pero le había quitado importancia al tema: “No me gustan mis muslos ni mi abdomen, ¡pero no me voy a quejar! Tengo muslos y abdomen así que con eso son feliz!.