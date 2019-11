Sandra Borghi enfurecida con la China Suárez

Los rumores acerca de la supuesta crisis entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, han dado mucho para hablar.



Es así como este miércoles en el programa de El Trece, “Nosotros a la mañana”, empezaron a debatir respecto a la situación de la pareja, al parecer toda venia tranquilo, hasta que Sandra Borghi conductora y periodista del programa, realizó su descargo.



"Chicos, ¿de qué se espantan si esta historia ya la vimos? O no se acuerdan de la negación serial de ambos sobre la palta y el motorhome? No se olviden que esto ya pasó y negaron todo. Discúlpenme pero yo no les creo nada, ni a Vicuña ni a la China porque esta historia ya la vimos”, comenzó.



Andrea Campbell agregó trayendo el momento en el que Nicolás Cabré dejó a Eugenia Tobal por la China. Y la periodista con bronca agregó: “Sí, señor, por las dudas de que se olviden. Ahora todos dicen ‘pobrecita, pobrecita’. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica”.



Luego Borghi finalizó, apoyando a Tobal: “Si tuviste en cuenta que tenés hijos, si cuidaste a una persona que estaba embarazada, si tuviste en cuenta que había una mujer que había perdido un embarazo y estaba pasando un mal momento... De verdad vos podés tener una cuota de lucidez, humanidad y sororidad detrás de una mujer que pasó el peor momento de su vida, que le costó años recuperarse. Y hablo del caso de Eugenia Tobal, que fue de público conocimiento”.