Valeria Lynch no se cambia el apellido: era publicidad

La cantante había anunciado que iba a cambiarse el apellido a "Ninch" : "Atención querida gente de Twitter. Tengo algo para contarles... desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch, se vienen muchas cosas nuevas"

También hizo una referencia a Madonna, diciendo que quería reinventarse como ella: "Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna porqué no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy Valeria Ninch, a puro rock" .

La artista había revolucionado todas las redes sociales con la noticia, hasta que hoy nos contó realmente de qué se trataba todo: "La verdad es que estoy tentada. No puedo creer, increíble lo que pasó. Mis amigos de Agencia Ninch y yo revolucionamos las redes", dijo en el video, dando a entender que todo se trató de una publicidad.