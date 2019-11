Anna Chiara finalmente denunció a su padre Ricardo Biasotti

Luego de tanto debate sobre el tema, la hija de la actriz Andrea del Boca denunció a su padre por abuso sexual agravado.



Anna Chiara del Boca presentó una denuncia en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43, contra su padre, el empresario Horacio Ricardo Biasotti, por delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la relación de parentesco y corrupción de menores.



"Se informa que se pidió la inmediata detención de Ricardo Biasotti a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado y a los fines de que no pueda intimidar a los testigos presentados para que estos puedan declarar", detallaron los abogados, Claudio Calabressi y Paula Ojeda.



Hace unas semanas trascendió en una audiencia de conciliación, por otro caso, que el papá de Anna le propuso a su ex esposa, Andrea del Boca, liberarla de la demanda por “daños y prejuicios”, con la condición de que su hija no realizara la denuncia de abuso en su contra.



"Decidí formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan", dice Anna Chiara en la denuncia.



Meses atrás, en Febrero, la joven hacía público su dolor a través de un video donde contaba que el padre la maltrató cuando chica.



"¿No te acordás de cuando dormías desnudo al lado mío? Sí, cuando dormías desnudo con tu novia en la misma habitación que yo... Porque vi todo, porque ni taparte sabías, ni para eso servís".



Hasta el momento, la joven no ha hablado del tema.