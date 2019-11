Monica Farro es grabada cocinando en ropa interior transparente

Últimamente Mónica Farro con su esposo Leandro Herrera no estaban en un buen momento, pero, al parecer algo cambió. La vedette volvió de su viaje por México, y se mostró feliz y cómoda con su esposo.



Leandro subió un video de Farro en ropa interior, preparándole la comida: “Le pido que me haga la cena. Me hace huevos y ella come hielos. Con razón está tan flaquita. ¿Hielo comés?”, se escucha a Herrera mientras grababa a su esposa.



Al principio Mónica se sobresalta un poco, pero luego ríe y responde: “Me gusta el hielo”, mostrándose sin problema en ropa interior, a pesar de saber que estaba siendo grabada.