Rial sobre la relación con su pareja: “Dormimos juntos”

Las parejas modernas hoy suelen optar por dormir en habitaciones separadas para no caer en la rutina, mantener encendida la llama de la pasión y resguardar cierta intimidad. Por otro lado, están los que sostienen que esto es el primer paso hacia un conflicto de pareja.

Por este motivo, Jorge Rial salió a desmentir una crisis de pareja con su flamante esposa Romina Pereiro. Desde su programa “Intrusos” (América) el conductor desmintió una versión periodística que se había instalado y que confirmaba que la pareja no estaba bien y que por eso no compartían habitación.

En una charla con sus panelista Rial dijo: “Esta semana en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba… es todo mentira, con Romina dormimos juntos…”. También, por su parte, la nutricionista Romina Pereiro habló en “Como Todo” (net TV) y echó por tierra el rumor de separación: "Ni me mudo sola, ni estamos durmiendo en cuartos separados, ni nos peleamos por culpa de Morena, ni estoy embarazada, ni nada… A mí nadie me llamó para preguntar. Nadie. Publicaron sin preguntar", concluyó.