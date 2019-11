Se completó el elenco

Finalmente Florencia Peña confirmó, en el programa “Intrusos (América), que Erica Rivas formará parte de la obra “Casados con hijos” y dijo: “¡Erica va a estar! Yo me junté con ella, nos tomamos un café. Hay algo lógico de que cambiaron los tiempos y hay dudas sobre cómo lo vamos a encarar, pero está todo hablado… hay cosas de las que ya no nos podemos reír y otras que sí. No hay problema ahí…”.

La obra que se estrenará a mediados del año próximo cuenta con la participación de Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y ahora con Erica Rivas con su entrañable personaje de Elena Funseco.

Flor Peña agregó: “Dos años tardamos en esto y finalmente lo logramos. Fue por nuestros tiempos laborales. Yo tenía Cabaret, Guille y Erica una película, Luisana estaba en Canadá. Luisana se queda los tres meses que estemos : junio, julio y agosto. Van a ser tres meses muy intensos, en los que planeamos hacer 100 funciones. Estoy muy feliz, muy contenta”, finalizó.