Barby Franco y Fernando Burlando quieren ser papás

Si bien esta pareja amagó muchas veces con casarse y eso no sucedió para tristeza de Franco, ambos mantienen su amor -desde años- y se muestran felices y contentos en eventos y entrevistas.

Recientemente, la panelista de “Pampita on line” (Net TV) dijo en una entrevista que siempre quiso ser mamá y con su novio están en la búsqueda: “Es un tema medio delicado. La realidad es que estamos buscando hace unos años, pero no depende de nosotros, sino de Dios y de la medicina… “Desde que estoy con Burlando nunca me cuidé. Nunca literal. Pero es un tema re sensible…Fui a la ginecóloga y me ordenó varios estudios para ver qué onda conmigo. Me tengo que hacer uno hormonal y otro más profundo. Muero de ganas de ser mamá", dijo la modelo.

Barby Franco ha manifestado públicamente su fascinación y amor por Chloe, hija de Jésica Cirio, en su cuenta de Instagram y animada dice: “La idea es quedar de forma natural. Yo creo que está todo bien. Fer me dice que él es el problema pero le respondo que no, si él ya tuvo dos hijas. Mi sueño es tener mellizos…Podría porque mi abuela materna tuvo dos pares de mellizos así que carga genética hay”, finalizó.