Barby Silenzi contó que El Polaco se cachondea con su pancita

Acostumbrada a compartir cada momento de su carrera y ahora su embarazo a través de las redes sociales, Barby Silenzi comentó algunas intimidades sobre su actual relación, su cambio corporal y las reacciones de su pareja ante esto.

En una entrevista de la Revista Paparazzi, la modelo habló sobre su actual ritmo sexual y sorprendió diciendo: "Me gusta el cuerpo de la mujer embarazada, la pancita. No sé si es más sexy, pero me siento linda con otro cuerpo. Al Pola le encanta, también, el cuerpo y el hecho de que esté embarazada. No me animo a decir si se erotiza más porque me da como cosita, pero sí, para qué negarlo... le gusta el cuerpo mío embarazado y se pone más cachondo”.

La bailarina destacó que este bebé que viene en camino fue un proyecto que se hizo realidad: “Fue buscado, pero no teníamos el plan de que sea ya. Es un bebé que viene con dos papás que están muy, muy enamorados, y que lo buscaron". Barby es mamá de Elena – de su relación con Francisco Delgado; por su parte El Polaco es papá de Sol – con Karina La Princesita- y de Alma – con Valeria Aquino-.

El Polaco y Silenzi están muy enamorados y así lo expresa la futura mamá: "Lo que me enamoró de él fue su forma de ser. Es divertido, siempre está con una sonrisa. Y bueno, es muy lindo, obviamente. Sus ojos, su mirada y su sonrisa son… ¡tremendos! Él te habla y te quedás embobada. Eso todavía me pasa. Aún lo miro con esa baba que se me cae, porque es hermoso".