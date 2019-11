El palito de Bianca Iovenitti después del beso de Fede Bal y Mel Carballo

Ayer Jueves en la gala del Bailando, Federico Bal presentó a su nueva novia Melina Carballo. Tinelli les pidió que demostraran su amor en vivo, haciendo que Fede y Mel se besaran en cámara. Tras los hechos, Bianca Iovenitti quien compartió una relación con el actor, se expresó en las redes.

"Marce, mirá como estoy... no me hagas esto. ¡Qué me estás haciendo Marce! ¿Qué hace señor? ¡Y yo así! ¡Por favor!" dijo Iovenitti en un video, y prosiguió "Sepan que estoy amando sus mensajes. Nunca recibí mensajes tan lindos. Me estoy estallando de risa con un montón, los amo" haciendo referencia a sus seguidores.

Luego subió un video bailando una canción que parecía ser un palito: "Que cara de idiota que tiene tu novio, bigotes de gato, un pico de loro. Que cara de idiota que tiene tu novio, no puede gustarte, me resulta tan obvio", dice el tema. "Y como puede ser que estés tan ciegamente enamorada de él... ¿No lo ves? ¿Cómo es que no lo ves?", cierra el clip con la bailarina mirando a cámara.