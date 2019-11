Fabián Doman podría ayudar a Ana Rosenfeld

Esta semana fue noticia que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados suspendiera la matrícula profesional a la abogada Ana Rosenfeld por renunciar a la defensa de Juan Darthés acusada de violar el secreto profesional.

Ante esta novedad muchos famosos y amigos de Rosenfeld se solidarizaron con ella y calificaron el hecho con un atropello. En su momento la abogada había fundamentado su alejamiento del caso por principios éticos, morales y demás.

Ahora Fabián Doman reveló un dato crucial que puede jugar a favor de Rosenfeld y dijo: "Yo me enteré de la denuncia a Darthés 15 días antes de que se hiciera público porque en ese momento, trabajaba en 'Nosotros a la mañana'. No lo dijimos porque sentimos que el testimonio de Thelma Fardín valía mucho más que la primicia y ojo, no éramos los únicos que teníamos el dato" y agregó, "Fui yo el que la llamó a Ana para contarle, incluso presentó un documento en la justicia donde cuenta esto mismo, está mi descargo y firmé una presentación que afirma todo lo que estoy diciendo. Que la quieran sancionar es un despropósito".