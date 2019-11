Griselda Siciliani salió a bancar a su ex pareja

Desde el envío del comunicado de Adrián Suar a los medios y, la publicación de Araceli desde su internación surgieron cientos de testimonios a favor y en contra de los protagonistas. Ahora fue Griselda Siciliani quien habló y salió en apoyo de su ex.

El programa “Los Ángeles de la mañana” (Canal 13) entrevistó a la actriz sobre la pelea entre los ex y dijo: “No habló con Adrián de la pelea, hablo de muchas cosas con él, tengo un vínculo hermoso, familiar y de mucho amor, pero no hablamos de eso…Puedo decirte que Adrián es un hombre divino y un padre espectacular, que yo lo adoro, todo lo demás que le pase a él con otras personas ya es parte de su vida y no de la mía”, dijo.

Padres de Margarita, la hija en común que los une, la relación entre ambos siempre fue buena. Con más de tres años de separados la actriz siempre apoyó a Suar inclusive en otras disputas previas a la actual.