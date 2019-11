Los problemas de salud de Claudio Paul Caniggia

De nunca acabar son las historias que surgen y se tejen en torno a la familia Nannis- Caniggia. La madre, los hijos, el padre y la novia generan temas y contenidos para todos los gustos. Y en esta oportunidad salieron a la luz los problemas de salud de tiene El Pájaro.

En una entrevista con el programa de Canal 13 “Nosotros a la mañana”, Sofía Bonelli confirmó que su novio tiene dolencias luego de jugar al fútbol: “Claudio estuvo participando en dos partidos y ahora está luchando con un dolor de espalda, con una hernia de disco que tiene… le está poniendo mucha pila a eso y está mejor porque también hace un poco de yoga y eso lo relaja”, comentó.

Si bien los actuales problemas de salud de Caniggia no revisten ninguna gravedad, vale recordar que su ex, Mariana Nannis, lo había acusado de no estar bien mentalmente y que era adicto razón por la cual Sofía Bonelli habría aprovechado esa situación para dominarlo.

Por lo pronto, la pareja disfruta de esta relación y los allegados a Caniggia sostienen que está de buen humor y ánimo con ganas de seguir jugando al fútbol a beneficio.