Pamela David deja su programa de América

Después de un exitoso año imponiendo agenda con “Pamela a la Tarde”, la conductora y modelo confirmó al portal Exitoína que en el 2020 el programa no estará al aire. Con el staff conociendo la decisión Pamela aún no puede confirmar cuáles serán sus próximos proyectos.

En la entrevista dijo: “No voy a seguir con el programa, eso es seguro. Ya se comuniqué a mis compañeros y al canal… me da taquicardia de solo pensar en un año sabático, no está en mi naturaleza, nunca se me ocurría eso. Pero la verdad es que no sé qué voy a hacer el año que viene. Estoy pensado pero no tengo nada definido, igual no tengo apuro…”, dijo.

Noticias Relacionadas Pamela David fue homenajeada por el Congreso Nacional de Paraguay

Hace poco, David lanzó un proyecto de entrevista por fuera de la pantalla de América que no cubrió las expectativas de la conductora. “PamLive” fue un ciclo desde la plataforma Instagram –con la producción de JOTAX- que restó tiempo a temas importantes dentro de “Pamela a la Tarde”. El canal América sigue sufriendo cambios en su futura programación que se inició con la salida de Mónica Gutiérrez y se está pensando en ponerle fin a América Noticias, reconvertir Intratables y sumar a Luis Novaresio.