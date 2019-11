Iván de Pineda y su falta de respeto a Buda

Las anécdotas de Iván de Pineda son muchas, en su programa “Pasapalabra” (Canal 13) siempre cuenta algo de lo que le quedó y aprendió de todos sus viajes por el mundo. Hace poco relató una experiencia que le tocó vivir en Tailandia y de la que no guarda un buen recuerdo.

Junto a sus invitados y participantes del ciclo comentó: “Estábamos en medio de la ruta, en ese país y hacía mucho calor, caminábamos mucho recorriendo y lo primero que hice, apenas me subí al auto, fui levantar las patas para arriba como para que la sangre fluyera. Enseguida un guía que nos acompañó durante todo el viaje me retó y me dijo que debía bajarlas por respeto, así lo hice, pero al rato lo olvidé y volví a repetir lo mismo. El guía ya más enojado volvió y me dijo que así le estaba faltando el respeto a Buda…”.

Sin llegar a entender demasiado, el conductor y modelo volvió a preguntar y contó: “El auto en el que nos movíamos tenía un buda colgado en el espejo retrovisor y en Tailandia es falta de respeto mostrarle la planta de los pies a Buda. Por eso cuando se arrodillan, siempre las plantas de los pies están para atrás…”.

Curioso no?