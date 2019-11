Silvina Escudero tomó una drástica decisión por amor

Silvina Escudero apostó de lleno a su relación y reveló en el programa “intrusos” que no hará temporada teatral este verano y se quedará con su pareja en Buenos Aires para poder disfrutar de más tiempo juntos.



La participante del Súper Bailando hace unos meses vivió una breve crisis junto a su novio Federico y finalmente en Septiembre se reconciliaron. Al tener una segunda oportunidad, la morocha quiere cuidar su romance y reveló que ahora su prioridad es su vida personal.



“Esta temporada me voy a quedar en Buenos Aires. Hay diferentes propuestas de tele. Opté por no irme a hacer teatro”, comenzó su dialogo en él programa.



Cuando le preguntaron por su decisión contestó: “Es por mi novio. Porque irme tres meses de vuelta es mucho tiempo y (quedarme) es tratar de apostar un poco más a la pareja, y no estar tan eufórica como siempre con mi trabajo”.



“Estoy convencida. Trabajo mucho desde siempre y la verdad es que está bueno priorizar la vida personal”, reveló Escudero, dejando en claro que no es algo que se tomó a la ligera y que no va a lamentar.