Víctor Hugo Morales regresa a C5N

Víctor Hugo Morales volverá a C5N, luego de haber abandonado el mismo de forma escandalosa tras algunas disputas con las autoridades. Su retorno será el 2 de Diciembre a las 19 hs dentro del segmento informativo conducido por Julían Guarino y Luji Trujillo.



Morales, se juntó este viernes luego de unos meses fuera de pantalla con las autoridades del canal, arreglando así los problemas y llegando a un acuerdo. Por el momento será columnista diario de lunes a viernes, a las 19 hs, pero a partir del año que viene la intención del canal es que el periodista tenga un programa propio.



Cabe recordar que en el mes de Agosto el conductor de también “La Mañana en AM 750” realizó una fuerte descarga: “Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado", y agregó: "Fue un ninguneo que me hizo tomar esta decisión".



Morales, ahora con su nuevo regreso dará inicio a su tercera etapa en C5N. Su primer periodo fue de mayo de 2016 a noviembre de 2017 cuando fue despedido junto con su productor Julián Capasso, y el segundo de mayo de 2018 hasta agosto de 2019.