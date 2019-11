Belén Francese se casa con un empresario mendocino

Belén Francese últimamente trata de mantenerse al margen con su vida privada, y lo más alejada de las cámaras posible, pero vuelve a ser noticia tras confirmar que se casa el próximo año.



Fue consultada por Mariano Iúdica y Pía Shaw acerca de su vida personal y al parecer no aguantó la emoción y dijo: “Me caso en el 2020. Cuando me lo propuso me reí en su cara”



Respecto a la propuesta no quiso dar muchos detalles y explicó: “fue hermosa” “Las cosas íntimas me gusta guardarlas para mí”.



Luego le preguntaron si había un bebé en camino, a lo que contestó que no pero que tenía buena relación con las hijas de Fabían.



Fabián es un mendocino de 47 años, organizador del torneo, Gol en los caminos del vino, que se realiza todos los años en la provincia de Mendoza. Se conocieron durante el verano en Villa Carlos Paz, mientras ella realizaba una temporada teatral, y ahora, después de varias vueltas, darán el gran paso.