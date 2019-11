Carlín Calvo internado

No es una novedad que el actor Carlos “Carlín” Calvo hace tiempo no está bien de salud. En 1999 y en 2010 sufrió dos ACV (accidente cerebro vascular) y por esa razón está monitoreado las 24 horas por dos enfermeras y por cámaras de seguridad ya que no puede manejarse por sus propios medios. En octubre del año pasado estuvo internado a raíz de una infección urinaria durante 10 días.

También, hace unos años, viajó a Cuba para realizar una rehabilitación y fue tal su mejora que participó en la serie “El Hacker”. Luego del segundo ACV, cuando participaba de la obra “Taxi” las secuelas fueron tal que Carlín actualmente tiene problemas de habla y movilidad.

Ahora, la situación es otra, Calvo se encuentra internado con pronóstico reservado por una infección generalizada provocada por una sonda vesical mal colocada. Junto a sus amigos y familia acompañándolo se espera que hoy el Sanatorio de un parte médico.

Carina Galluci, su ex esposa con quien tiene dos hijos Facundo y Abril no se separa del actor, de 66 años, a pesar de que la relación se terminó hace varios años. Siguen atentos su evolución y esperan buenas noticias sobre su salud.