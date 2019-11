El desnudo virtual de Natalie Pérez

En esta época del año todas las celebrities comienzan a despojarse de sus ropas, calor o promoción los posteos generan fascinación entre sus seguidores que no dejan de comentar y apoyar las iniciativas de sus ídolos.

Y Natalie Pérez no quiso ser menos, el pasado domingo posteó dos fotos bastantes particulares bajo el estilo “vaquera”: se la ve tras un marco con una silla, un sombrero y una valija en extrañas poses. A las imágenes las acompaña la frase “Papá no se me ve nada, tranqui”.

En segundos su seguidores la llenaron de piropos a la actriz figura de “Pequeña Victoria” (Telefé) que también es compositora y cantante y eso la está llevando por distintos lugares del mundo con “Un té de tilo por favor”. Además es protagonista, junto a Nicolás Furtado de la película “Amor de película” que se estrenó el mes pasado y llena salas de cine.