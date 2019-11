El maltrato a la prensa en la boda de Pampita y Roberto

No todo fue color de rosas en la unión de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, porque si bien todo lo que se publicó en las redes sociales luego del casamiento fue amor, fiesta, amigos y celebración hubo algunos que no la pasaron tan bien en el Palacio Sans Souci.

Como era de esperarse, por la magnitud y los protagonistas, en el evento había muchos trabajadores de prensa intentando tener la mejor foto o la entrevista más espontánea, pero el trato que recibieron de parte de la seguridad no fue el más adecuado. Los camarógrafos, fotógrafos y movileros no tuvieron ni el mejor lugar ni tampoco un refrigerio para soportar tantas horas de espera.

Entre las denuncias, el notero de “LAM” (Canal 13) dijo: “Tengo una queja: no tenemos baño!!! No hay baño químico y estamos usando el de la cafetería de la esquina que cerrará en breve. Luego quedamos a la buena de Dios o tendremos que buscar algún arbusto por ahí. Hay una botella de agua tibia, un paquete de galletas que ya se terminó y repito… no hay baño”.

Sin ir más lejos las quejas también salieron de los trabajadores de NET TV, canal en donde tiene su programa Pampita y que también se sintieron molestos con semejante maltrato.