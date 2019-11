Fotos sensuales: El radical cambio de look de María Pedraza

María Pedraza se encuentra en uno de sus mejores momentos en su carrera profesional, luego de participar en “La Casa de Papel” como Alison Parker, la actriz fue convocada por “Netflix” para protagonizar la exitosa serie “Elite”.



La joven al tener que interpretar varios personajes tuvo que ir variando sus peinados, cortes y colores de pelo, demostrando que no le tiene miedo a los cambios de look, y con su gran personalidad y su hermoso rostro es difícil que algo le quede mal.



La artista como dijimos ha pasado por distintos estilos, pelo rosa, pelirrojo, largo, corto, rulos, lacio. Pero esta vez optó por algo aún más atrevido, se cortó el pelo mucho más corto de lo habitual, lo dejó lacio y eligió un color rubio platino para el mismo, dejando impactados a todos sus fans a través de su publicación en Instagram.



La foto ya cuenta con miles de likes y comentarios halagadores hacia María, pero la gran pregunta de sus seguidores es… ¿Cuánto le durará este nuevo look?