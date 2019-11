Los planes de Alejandro Fantino para el 2020

Todos sabemos que Fantino es un enérgico conductor que deja todo en cada uno de sus programas. Así es que el tiempo demandado y las exigencias de los contenidos hicieron que el conductor de “Animales Sueltos” (América) tuviera que tomar una importante decisión: después de muchos años dejó la Radio La Red y dijo: Nadie me echó, me voy en buenos términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene…”.

Para el año próximo Alejandro Fantino ya cerró contrato con ESPN y seguirá en la tele de América con su programa de las noches: Para que no me vaya, la radio me ofreció quedarme haciendo algunas cosas para el canal de YouTube de La Red…”.

Noticias Relacionadas Alejandro Fantino fue al cine y contó lo que vivió en la sala

El novio de Coni Mosqueira tendrá mucho para hacer en el año entrante: “Firmé con una cadena internacional de deportes hace unos meses y eso me exige que el año que viene tenga un programa más de que tengo con Animales Sueltos a diario. O sea mi tiempo de radio se lo doy a un programa de TV diario…”.

Felicitaciones