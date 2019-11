Marina Calabró vuelve a “Intrusos”

Este domingo el periodista y conductor Ángel De Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter el paso de Marina Calabró al canal América, más precisamente su regreso a “Intrusos” después de su paso por “El Diario de Mariana”.

Calabró había confirmado que después del final del programa de Canal 13 tenía su “pase libre”. En una entrevista con el portal “Exitoína” dijo: “La sensación es ambivalente porque cuando se termina un proyecto hay incertidumbre por l que vendrá, más que nada por cómo está el medio, la televisión en general y el país”, dijo y agregó: Hna llegado propuestas, algunas de la productora Mandarina, alguna de otro canal, también otra de América. Está bueno saber que hay gente que valora mi trabajo, pero aún no me junté con nadie todavía…”.

Puntualmente con el programa conducido por Jorge Rial dijo: “Volvería a trabajar con él, además el año que viene va a ser importantísimo para Intrusos por los 20 años… me tienta volver con la gente que quiero y no soy de las que creen que al lugar en el que has sido feliz no deberías tratar de volver. Es mi casa uno siente que siempre va a ser una intrusa…”

Entre sus proyectos confirmados Marina Calabró seguirá en el 2020 en “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre) y dejó también una puerta abierta a hacer algo con Ángel De Brito.