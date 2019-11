La China Suárez confirmó la separación con Benjamín Vicuña

Luego de varios rumores y especulaciones sobre la pareja y en qué términos se encontraban, la China Suárez rompió el silencio y confirmó su separación. La actriz habló durante una transmisión desde Miami del programa “Los Ángeles de la Mañana”, El Trece, y explicó que su relación con Benjamín Vicuña terminó, detallando un poco sobre la situación.



"Fueron muchos años. Estamos en paz, no hay ningún conflicto. Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño. Lo adoro, es un padrazo. Fue un novio espectacular. '¿Qué nos está pasando?', nos preguntamos. Fue todo muy charlado, muy sano. Fuimos maduros los dos", expresó, detallando sobre la ruptura.



Cuando De Brito le preguntó que le aportó Benjamín ella confesó: “Benjamín me enseño a estar en familia. Yo me crié en una familia chiquita, de padres separados, se separaron cuando yo tenía 8 años, y no tuve esa cosa familiar que por ahí me hubiera gustado tener. De repente éramos Rufi y yo (su hija de 6 años con Nicolás Cabré) y pasamos a ser un montón con muchos perros, con una casa, con sus hijos que los amo. Rufina ama a sus hijos y sus hijos la aman a ella. Pasamos de ser dos a ser tantos, aprender a convivir. El amor a los hijos ajenos, que no son de uno que me ayudaron a crecer mucho”



Respecto al comentario de la actriz española, Elena Rivera comentó: Ella tiene razón, él es una bomba sexual. Lo hablé con él, me llamó la atención. Creo que fue una humorada. Quizá ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros".



Y por último para finalizar la conversación Suárez expresó que deja la puerta abierta para una reconciliación: "Tenemos que sentarnos a hablar. Hay mucho amor y una familia ensamblada hermosa. No sabemos qué pasará el día de mañana, tenemos que ver un par de cosas. No es algo definitivo".