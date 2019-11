Mina Bonino habló sobre su embarazo

Mina Bonino se encuentra embarazada de 6 meses, fruto de su relación con Federico Valverde. Si bien es la etapa más linda como expresan muchas mujeres, ella lo vive de forma diferente y así lo expresó en una charla que tuvo con Teleshow donde detalló su experiencia.



“Siempre se habla de que las embarazadas son las más lindas, que tienen un brillo especial, que se sienten plenas. Pero también existe un lado que nadie te cuenta y es que cada mujer lo procesa como puede. En mi caso, nunca me sentí plena ni con ese brillo especial”, comenzó la periodista.



Bonino se encuentra en una etapa un tanto difícil, ya que no se acostumbra del todo al cambio de su cuerpo y muchas veces se angustia al no quedarle la ropa: “Pasé de un corpiño 85 a 120 y cada día crece más y más. Me cuesta mucho vestirme y que nada me entre…” expresó angustiada.



La periodista explicó que se siente feliz por le llegada de su bebé y que fue muy buscado, pero describe al embarazo como “un estado raro”: “Es hermoso porque llevás una vida dentro tuyo y cuando ves las ecografías, o escuchás el corazón, te cuesta asimilar que estás formando otro ser. “También te toca combatir la mirada ajena…Pero son enseñanzas”.



“He leído muchas madres embarazadas con tanta emoción, tanto sentimiento que la primera vez que me hice una ecografía y escuché el latido de su corazón no me emocioné, y me sentí culpable.





Mina sentía culpa por no atravesar el embarazo como siempre le dijeron que iba a ser y no cumplir con las expectativas. Luego explica que entendió que cada uno lo vive de forma diferente.





“Pero la realidad es que cada uno lo vive a su manera. No está bien ni mal. Somos diferentes. Por lo menos a mí me pasó esto... Tengo amigas que cuando estaban embarazadas ni siquiera se hacían las uñas por miedo, y todos los días buscaban en Internet las diferencias entre un parto normal y una cesárea. Y otras, como yo, que se lo tomaban de manera más relajada. Mi hijo fue totalmente deseado, lo esperamos y desde el día en que supe que estaba embarazada fue una alegría. Pero creo que el amor verdadero, y ese sentimiento, será una vez que nazca”, expresó Bonino que espera con ansias a su hijo que nacerá en Febrero, en Madrid,